Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake "Kaybedecek neyin var" fotoğrafına oy verdi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Dissanayake, "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.
Büyükelçi Dissanayake, "haber" kategorisinde Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafta güvenlik güçleri karşısındaki göçmenin "cesur" olduğunu söyleyen Dissanayake, kolluk kuvvetlerinin kalkanlara sahip olduğunu ancak onun tek başına elinde hiçbir şey olmadan orada öylece oturduğunu ifade etti.
Dissanayake, "çevre-yaşam" kategorisinde de oyunu Fatemeh Bahrami'nin "Korkusuz ve Özgür" fotoğrafından yana kullandı.
"Modellerin tamamı zayıf ve güzel insanlar olmalı." şeklinde yanlış bir algının olduğunu vurgulayan Dissanayake, "Modanın herkes için olduğuna inanıyorum ve en iyi moda tasarımcıları, gerçekten de herkesin kendini güzel hissetmesini sağlamak için kıyafet tasarlayabilen kişilerdir. Benim için moda budur. Bence tasarımcı harika bir iş çıkarmış." değerlendirmesini yaptı.
Dissanayake, Vietnam'da İspanyol bir tasarımcı tarafından düzenlenen ve engelli kişilerin de yer aldığı bir defileyi anımsadığını belirterek "Asıl önemli olan, eğer iyi bir moda tasarımcısıysanız, kıyafeti giyen kişinin kendisini güzel hissetmesini sağlayabilmenizdir. İnsanlarda güven böyle oluşturulur. Bu tür şeyler yapan insanları gerçekten seviyorum. Bir kadın olarak bu tür şeyleri gördükçe çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.
"Spor" kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafına oy veren Dissanayake, fotoğrafta yer alan para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in topa çok kararlı şekilde baktığını belirtti.
Büyükelçi Dissanayake, sporcunun engeline rağmen işine çok odaklandığına dikkati çekerek "(Fotoğraf) Aynı zamanda kararlılıkla her şeyi başarabileceğinizi de gösteriyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.