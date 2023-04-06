Dolar
19.26
Euro
21.00
Altın
2,020.23
ETH/USDT
1,861.30
BTC/USDT
27,862.00
BIST 100
4,960.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Spor federasyonları, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile bazı spor federasyonları Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fatih Çakmak  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Spor federasyonları, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medya hesabından yayınlanan kutlama mesajında, kurumun "Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansı 103 yaşında" başlığıyla paylaştığı videoyu da alıntılayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Milli Mücadele'nin sesini Anadolu'dan dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu güne doğru bilgilerin kamuoyuna aktarılması konusunda önemli bir görev ifa eden Anadolu Ajansının 103'üncü yaşı kutlu olsun." denildi.

Türkiye Boks Federasyonu da kutlama mesajında, kurumun videosunu da alıntılayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM'den Meclis'teki kadın vekil oranının artırılması çağrısı
Hatay Samandağ'daki molozlar ayrıştırılıp kalıcı depolama alanlarına götürülecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4-5 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Depremin vurduğu Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi
Depremlerin merkez üssünde polisler fedakarca görev yapıyor

Benzer haberler

Bolu Valisi Kılıç: Anadolu Ajansı ülkenin en önemli markaları arasında bulunuyor

Bolu Valisi Kılıç: Anadolu Ajansı ülkenin en önemli markaları arasında bulunuyor

Spor federasyonları, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Bakan Nebatİ: Türk basınının önemli bir bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

Samsun Valisi Dağlı: AA, bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek dünyanın da önde gelen ajansları arasına girdi

Samsun Valisi Dağlı: AA, bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek dünyanın da önde gelen ajansları arasına girdi
Çorum Valisi Çiftçi: AA'nın Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum

Çorum Valisi Çiftçi: AA'nın Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum
MKE Ankaragücü, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

MKE Ankaragücü, AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet