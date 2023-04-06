Spor federasyonları, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu ile bazı spor federasyonları Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medya hesabından yayınlanan kutlama mesajında, kurumun "Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansı 103 yaşında" başlığıyla paylaştığı videoyu da alıntılayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Milli Mücadele'nin sesini Anadolu'dan dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu güne doğru bilgilerin kamuoyuna aktarılması konusunda önemli bir görev ifa eden Anadolu Ajansının 103'üncü yaşı kutlu olsun." denildi.
Türkiye Boks Federasyonu da kutlama mesajında, kurumun videosunu da alıntılayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.