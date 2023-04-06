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Kurumsal Haberler

Spor federasyonları, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Erkan Tiryaki  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Spor federasyonları, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonu yaptığı paylaşımda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu da mesajında "Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nda ‘Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak’ amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 103. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ise "Anadolu Ajansı'nın 103. yılı kutlu olsun." yazılı görsel paylaştı.

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