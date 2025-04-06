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Kurumsal Haberler

Spor camiası, AA’nın 105. kuruluş yıldönümünü kutladı

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla spor camiasından kutlama mesajları yayımlandı.

Ceren Aydınonat  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Spor camiası, AA’nın 105. kuruluş yıldönümünü kutladı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu

Federasyonun X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizin haklılığını ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105. yıl dönümünü kutlarız. Köklü bir tarihe sahip olan ve dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 105. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansının 105. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." denildi.

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