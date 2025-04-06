Spor camiası, AA’nın 105. kuruluş yıldönümünü kutladı
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla spor camiasından kutlama mesajları yayımlandı.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonu
Federasyonun X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizin haklılığını ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105. yıl dönümünü kutlarız. Köklü bir tarihe sahip olan ve dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 105. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansının 105. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." denildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.