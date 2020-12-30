Euro
9.04
Dolar
7.35
BIST 100
1,472.42
Altın
1,881.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni"ne video konferansla katılıyor Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Gökhan Yıldız   | 30.12.2020
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşkesenlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını tercih eden Taşkesenlioğlu, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.


İşitme engelli hastayla iletişim

Taşkesenlioğlu'nun yaşam kategorisindeki tercihi de Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafı oldu.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Spor kategorisinde çocukların zor imkanlar içerisinde kendi alanında spor alanı yapmaları beni etkiledi. Sağlık personeli, koronavirüs döneminde gerçekten olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Hayatlarını hiçe sayarcasına... Uykusuz ve zaman zaman yeterli beslenmemiş bir şekilde, o halde bile yoğun bakımdaki bir engelli hastanın iletişimini düşünüp onunla iletişim kurmaları da beni etkiledi. İşaret dili olmayabilir ama hemşireler buna bir çözüm üretip oradaki hastayı kendi haline bırakmayıp iletişim kuruyorlar."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Film Festivaleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Benzer haberler

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu