SPK Başkanı Gönül'ün "Yılın Fotoğraflar"nda tercihi "Görev Tamam" oldu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Gönül, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Görev tamam
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev Tamam", çevre-yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'de Kar" fotoğrafına oy veren Gönül, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" fotoğrafını tercih etti.
İdlib'de kar
Gönül, 2022'nin salgından sonra dünya için öngörülemez ve değişik bir yıl olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Özellikle yaşam ve haber bölümünde insana dokunan fotoğrafları, sizlerin gözünden görerek en çok insana dokunan taraflarını seçmeye çalıştım. Sizler bizim gözümüz, kulağımız oluyorsunuz. Sizlerin sayesinde bunlardan haberimiz oluyor. Çok güzel işlerden seçmekte zorlanıyoruz ama insani tarafını artık bütün dünyanın görmesi ümidiyle fotoğrafları oylamış olduk."
Şükür secdesi
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