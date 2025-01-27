Dolar
35.74
Euro
37.61
Altın
2,753.85
ETH/USDT
3,122.10
BTC/USDT
100,925.00
BIST 100
9,973.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeynep Duyar  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti

Ankara

Gönül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin Hayaleti" karesini seçen Gönül, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah’ın "Ezilenler" fotoğrafını tercih etti.

Gönül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Anton Brink'in "Ateş Hattı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Gönül, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" karesini seçti.

Gönül, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Yazıya fazla iş kalmıyor"

SPK Başkanı Gönül, doğru perspektifteki bir fotoğraf karesinin olaylara projeksiyon sağlama konusunda sayfalarca yazıya göre daha etkili ve uzun süre aklıda kalıcı olabildiğini söyledi.

Konuyu bu şekilde iyi anlatan bir fotoğrafın yazıya fazla iş bırakmadığını belirten Gönül, şunları kaydetti:

"Öncelikle dünyanın dört bir yanında gece gündüz çalışıp, insanların doğru, tarafsız ve hızlı haber almasını sağlayan AA çalışanlarını kutluyorum. Bu fotoğraflar bir hafıza, tarihi bir not gibi. Gelenekselleşen 'Yılın Kareleri' oylamasının düzenlenmesinde emeği geçenleri ve AA muhabirlerini tebrik ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da otel inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Gazze ve Suriye'yi görüştü
Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

Benzer haberler

SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti

SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti

Dışişleri Bakanı Fidan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Vincenzo Montella'nın sporda favori AA karesi "Şükür" oldu

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın favorisi "Her yer Filistin" oldu

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın favorisi "Her yer Filistin" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet