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Kurumsal Haberler

Söz Yetenekte Programı, Anadolu Ajansı Atölye Stüdyosu'nda düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve HAVELSAN organizasyonuyla düzenlenen "Söz Yetenekte Programı"nın 7. bölümü Anadolu Ajansı (AA) Atölye Stüdyosu'nda gerçekleştirildi.

Mustafa Çalkaya   | 17.11.2022
Söz Yetenekte Programı, Anadolu Ajansı Atölye Stüdyosu'nda düzenlendi Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Programda, HAVELSAN'ın yapay zeka temelli akıllı sistemleri ve robotik/otonom teknolojileri konuşuldu.

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik ile Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Veri Mühendisliği Takım Lideri Eren Şimşek de deneyimlerini aktardı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, programda yaptığı konuşmada, dijital birliklerin ortaya çıkmasının harp sahasına etkisi olacağına dikkati çekti.

Harp sahasında gerçekleşecek dönüşümü önceden fark ettiklerini vurgulayan Nacar, bu alanda 2018'de AR-GE çalışmaları yapmaya başladıklarını söyledi.

Nacar, insansız kara ve hava araçları üzerinde çalışmalar başlattıklarına değinerek, "sürü zekası" geliştirme konusunda atılan adımlarla önemli ilerleme kaydettiklerini anlattı. Nacar, insansız su üstü deniz aracının da testlerinin başladığını aktardı.

"Gençler Neredeyse HAVELSAN Orada" sloganı anımsatan Nacar, "HAVELSAN Türkiye'de yazılım ve bilişim alanında önemli bir şirket. Gençlerin bizi tercih etmesinden gurur duyuyoruz. Savunma sanayisinde güzel çalışma ortamı sunan bir şirket. Çalışanlarımıza gastronomiden model uçak yapımına kadar birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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