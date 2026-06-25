Sony'nin Avrupa Bölgesi Görüntüleme Ürünleri ve Çözümleri Başkanı Gildas Pelliet, Avrupa Bölgesi Görüntüleme Ürünleri ve Çözümleri Başkan Yardımcısı Heeseok Chung, Doğu Avrupa Pazarlama Müdürü Nicolas Barendson, Tüketici İş Yönetimi Müdürü Pedro Jesus, Kategori Müdürü Mario Petrac ve Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Melih Çelik'in yer aldığı heyet, ziyarette AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ile bir araya geldi.

Ardından AA Görsel Haberler Direktörlüğüne de ziyarette bulunan heyet, AAtölye stüdyosu ile "İstanbul Photo Awards" yarışmasında ödül alan eserlerin sergilendiği AAtölye Sergi Salonu'nu gezerek ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Yardımcısı Peru, ziyaretin ardından heyete AA yayınlarından hediye etti.