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Kurumsal Haberler

Somali Ulusal Haber Ajansı, AA ile iklim değişikliği ve çevre konusunda iş birliğine istekli

Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü İsmail Mukhtar Omar, Anadolu Ajansı (AA) ile iklim değişikliği ve çevre konusunda iş birliğine çok istekli olduklarını söyledi.

Nuri Aydın   | 21.10.2022
Somali Ulusal Haber Ajansı, AA ile iklim değişikliği ve çevre konusunda iş birliğine istekli

Ankara

Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü İsmail Mukhtar Omar, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenen AA Çevre Forumu'na (Environment Forum) dair AA muhabirine konuştu.

Ülkesinde de kuraklık olduğunu ve kıtlık ve susuzluk nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğünü vurgulayan Omar, iklim konusunun Somali için çok önemi olduğunu ve AA ile çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek konusunda iş birliğine "çok ilgili olduklarını" belirtti.

Omar, AA Çevre Forumu'nun katılımcıların belirli ülkeler ve genel olarak küresel iklim değişikliğiyle ilgili düşünce ve deneyimleriyle paylaşma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Kendi vizyonlarının da iklim ve çevre sorunlarını ele almayı öngördüğünü aktaran Omar, SONNA'nın bu konularda yaptığı haberlerle farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Omar AA ile de iyi ilişkiler içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Çevre Forumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katıldığı forumun ilk oturumu AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde, "İklim Değişikliğinde Medyanın Sorumluluğu" başlığı altında düzenlendi.

AA Çevre Forumu'nun kapanış oturumuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Kapanış oturumunda Emine Erdoğan, Murat Kurum ve AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz konuşma yaptı.

Oturuma İtalyan haber ajansı ANSA'nın Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano De Alessandri, Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü İsmail Mukhtar Omar, Filipinler Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison, Zimbabweli medya kuruluşu New Ziana'nın Yönetim Kurulu Başkanı Rangarirai Shoko katıldı.

Ayrıca forumda, çok sayıda yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu, uluslararası kuruluş temsilcisi, siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler de yer aldı.

AA Çevre Forumu kapsamında AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca AA ile Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Kosova ve Zimbabve'nin haber ajansları arasında da iş birliği anlaşmasına imza konuldu.

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