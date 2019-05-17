Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Mohamed'den AA'ya ziyaret
Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Abdinur Mohamed ve berberindeki heyet, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.
Ankara
Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Abdinur Mohamed'i, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu kabul etti.
Mutanoğlu, Mohamed'e ajansın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişmesine katkısına değinen Mutanoğlu, Türkiye'nin Somali'ye verdiği önemden bahsetti.
Mutanoğlu, Türkiye'nin, Batılı ülkelerin aksine, Somali halkının iyiliğini istediğine vurgu yaparak, "Gelişmiş ülkelerin halkları neye sahipse Somali halkının da onu hak ettiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Mohamed de Mutanoğlu'na, İsrail'in AA'nın Gazze ofisine saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye ve Somali ilişkilerinin tarihi olduğunu söyleyen Mohamed, "Türkiye'yi ikinci evimiz gibi görüyoruz." dedi.
Mohamed, "2011'de Türk yardım kurumları bize açlıktan kurtulmamız için yardım etmeye gelmişti. 2019'da ise birçok Türk firması Somali'de iş yapıyor." şeklinde konuştu
"İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." diyen Mohamed, Somali Haber Ajansı ile AA arasında bir iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Mohamed ayrıca AA'yı Somali'de ofis açmaya davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.