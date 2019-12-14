Sokak atıkları toplayıcılarının tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'
Sokak atıkları toplayıcıları, "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Huzur yaylası" ve "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Ankara
Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
SATDER Başkanı Recep Karaman ve dernek üyeleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerini inceledi.
Gazze'de enkazlar arasında iftar
Üyeler, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
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