Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'ın tercihi 'Şehitlere Saygı' oldu
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını belirledi.
Sivas
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şehitlere saygı
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çalımbay, haber kategorisinde Sergen Sezgin "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli çalışmasına oy kullandı.
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
Çalımbay, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, AA'nın düzenlediği etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Beytullah'ın azmi
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