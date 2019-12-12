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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'ın tercihi 'Şehitlere Saygı' oldu

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını belirledi.

Serhat Zafer   | 12.12.2019
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'ın tercihi 'Şehitlere Saygı' oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Şehitlere saygı

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çalımbay, haber kategorisinde Sergen Sezgin "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli çalışmasına oy kullandı.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Çalımbay, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, AA'nın düzenlediği etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Beytullah'ın azmi

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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