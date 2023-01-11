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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serhat Zafer   | 11.01.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti

Sivas

Çalımbay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Savaşın yüzü

Çalımbay, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın Yüzü", çevre yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar Kalbini", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.


Kırmışlar kalbini

Her yıl yapılan fotoğraf oylaması geleneğinin gayet güzel olduğunu belirten Çalımbay, "Çok güzel görmediğimiz fotoğraflar önümüze çıkıyor. Her açıdan mükemmel fotoğraflar." dedi.


Şampiyonlar

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