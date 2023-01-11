Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sivas
Çalımbay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Savaşın yüzü
Çalımbay, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın Yüzü", çevre yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar Kalbini", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.
Kırmışlar kalbini
Her yıl yapılan fotoğraf oylaması geleneğinin gayet güzel olduğunu belirten Çalımbay, "Çok güzel görmediğimiz fotoğraflar önümüze çıkıyor. Her açıdan mükemmel fotoğraflar." dedi.
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Şampiyonlar