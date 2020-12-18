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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın seçimi '6 güzel adam' fotoğrafı oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Halife Yalçınkaya   | 18.12.2020
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın seçimi '6 güzel adam' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

 Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engeli hastayla iletişim" ve spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarına oy veren Otyakmaz, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Otyakmaz, "2020 yılı felaketler ve afetlerle anılan en kötü yıllardan biri. 2020'ye damga vuran en büyük olay Kovid-19 virüsü ve onun karşılığında doktorlarımızın göstermiş olduğu mücadele." dedi.

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