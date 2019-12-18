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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Otyakmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve "Millilerden asker selamı" isimli karelere oy kullandı.

Halife Yalçınkaya   | 18.12.2019
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Otyakmaz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.


"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

Otyakmaz, son zamanlarda Türkiye'nin jeopolitik durumundan dolayı sorunlar yaşadığını ve bunlara operasyonlarla karşılık verdiğini söyledi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Mehmetçiklerin, ülkenin güney sınırında önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Dolayısıyla millet olarak biz de onların arkasında olduğumuzu göstermek için herkes destek vermeye gayret etti. Türk Milli Takımı'nın da bu destekten geri kalması mümkün değildi. A Milli Futbol Takımı'mız askerlerin yanında olduğunu göstermek ve onlara moral vermek için asker selamını ön plana çıkarttılar." dedi.


Millilerden asker selamı

Otyakmaz, Avrupa'nın geçmiş zamanlarda başka kulüplere, başka devlet adamlarına göstermediği tepkiyi, A Milli Futbol Takımı'nın asker selamına gösterdiğini dile getirerek, "O yüzden bu bizim için çok manidar, çok duygusal bir fotoğraftır. Hem spor kategorisiyle birleşip hem de anlamı açısından bu fotoğrafın doğru olacağını düşünerek tercih ettim." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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