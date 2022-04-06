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Kurumsal Haberler

Sivas Valisi Ayhan: AA sadece milli ses değil dünyada en güvenilir kurumlardan biri

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Serhat Zafer   | 06.04.2022
Sivas Valisi Ayhan: AA sadece milli ses değil dünyada en güvenilir kurumlardan biri Sivas Valisi Salih Ayhan (ortada), Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas

Ziyarette AA'nın 102'nci yıl dönümünü kutlayan Ayhan, yaptığı açıklamada, AA'nın Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulduğunu hatırlattı.

Ayhan, AA'nın o günden bugüne örgütlenme yapısıyla, zamanın, çağın ihtiyaçlarına göre konumlanmasıyla, vatandaşların doğru ve tarafsız haber alma kanallarını güçlü tuttuğunu ve en güvenilir haber ajanslarından birisi olduğunu vurguladı.

AA'nın 100 ülkede temsilciliği bulunduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"AA sadece milli ses değil, dünyada en güvenilir kurumlardan birisi olmuştur. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında 3 kamera vardı, bunlardan birisi Anadolu Ajansı kamerasıydı. Bu da her yerde, her ortamda ve her şartta görev yapma bilinç ve şuuruyla AA'nın nerelere geldiğinin en güzel göstergesidir. Sadece bunun bile AA'nın konumunu, pozisyonunu, gücünü, haber yapmak için verdiği fedakarlığı göstermesi bakımından anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bütün çalışanlarının bu özel gününü kutluyorum, Rabbim daha nice güzel yıllar kutlamayı nasip etsin. Vatandaşların doğru bir şekilde, doru kaynaktan ve doğru yöntemlerle haber alması çok değerlidir. Bunu da AA çok iyi şekilde, rol model olarak yapmaktadır. İnşallah dünyanın dört bir tarafında Türk'ün sesi bu milli sesimiz hep yankılanacak."


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