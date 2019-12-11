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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Şırnak Valisi Pehlivan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz’e yolculuğu' oldu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Ekrem Payan   | 11.12.2019
Şırnak Valisi Pehlivan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz’e yolculuğu' oldu Fotoğraf: Ekrem Payan / AA

Şırnak

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorisindeki 53 fotoğrafı tek tek inceleyerek bilgi aldı. 

Pehlivan, haber kategorisinde Bülent Ersöz’ün "Yavuz"un Akdeniz’e yolculuğu, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarıyla ülkenin gururu olduğunu belirtti.

AA'nın yılın fotoğrafları arasında Şırnak'tan da bir fotoğrafın olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fotoğrafları tek tek inceledim hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi de birinci olmayı hak ediyor. Bu fotoğrafta emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Ajansın yurt içinde ve yurt dışında özveri ve başarıyla görev yapan tüm personeline başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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