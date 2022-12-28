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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Şırnak Valisi Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Yolumuz bir" oldu

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekrem Payan   | 28.12.2022
Şırnak Valisi Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Yolumuz bir" oldu Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Vali Bilgin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Yolumuz bir

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz", spor kategorisinde Jose Hernandez'in "Baş döndüren hız" fotoğraflarını seçen Bilgin, çevre-yaşam kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı" ve Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Baş döndüren hız

Vali Bilgin, her kategorideki fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu, seçmekte zorlandığını söyledi.

Her fotoğraf karesinin büyük anlamlar taşıdığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

Ölüm kalım anı

"Anadolu Ajansı toplumda yaşanan her şeyi görme ve bunu haberleştirme konusunda büyük çaba harcıyorsunuz. Bir bakıma bizim gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Kültürden sanata, spordan, yaşama, ekonomiye ve diğer faaliyetleri haberleştirerek bu anlamda sizler sayesinde bilinçleniyoruz, haber sahibi oluyoruz ve haberdar oluyoruz. Ajans olarak hem ülke hem de dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç dilde yayın yaparak doğru ve tarafsız bir şekilde yansıtarak önemli katkılar sunuyorsunuz. Ajansın tüm çalışanlarını bu güzel görselleri bizim oylamamıza sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Deklanşörünüze sağlık, iyi ki varsınız."

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