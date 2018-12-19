Şırnak Valisi Aktaş 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

ŞIRNAK

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Aktaş, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Aktaş, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını kaydeden Aktaş, birbirinden değerli anların, güzel enstantanelerin tarihe not düşürüldüğünü söyledi.

"Bu fotoğrafları çeken arkadaşların hepsini kutluyorum. Anadolu Ajansımıza böyle bir hizmete bizleri de kattığı için teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı dünyaya, ülkemize haberi en doğru ve hızlı bir şekilde veriyor." diyen Mehmet Aktaş, AA'nın haber verme noktasında çok büyük bir hizmeti ifa ettiğini belirtti.

Aktaş, "Gerçekten güvenilir, insanları tereddüte düşürmeyen yüzde 100 doğru haberi, dünyanın her yerine en güncel haliyle ulaştıran milli ajansımızla gurur duyuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Muhabir: Ekrem Payan