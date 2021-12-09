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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Yasmina Curic ve Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi Novi Pazar (Yeni Pazar) Belediye Başkanı Nihad Bişevats AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Nurduhan   | 09.12.2021
Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Saraybosna

Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Yasmina Curic oylama sırasında, fotoğrafların çok güzel olduğunu, bunu kelimelere dökmenin mümkün olamayacağını dile getirirken, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız Güç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yasmina Curic, yaşam kategorisinde oyunu İsmail Kaplan'ın, Kars'ta bir grup gönüllü çocuklara oyuncak dağıttığı sırada oraya gelen ve kendisi için de bir oyuncak isteyen 75 yaşında kadının "Mutluluk Gözyaşları"nı konu alan fotoğrafından yana kullanırken, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'a ait, milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek için yaptığı dalışı konu alan "Kadınlar İçin Daldı" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Curic, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerek savaş bölgelerinde gerek Müslümanların baskı altında olduğu yerlerde yaptıkları çalışmalar ile tüm dünyayı olup bitenlerden haberdar ediyor." dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Bişevats da haber kategorisinde Ali Jadallah'a ait "Annenin Feryadı", yaşam kategorisinde "Mutluluk Gözyaşları", sporda da Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Bişevats, dünya genelinde 2021 yılının en önemli olaylarının fotoğraflara yansıdığını belirtti.

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