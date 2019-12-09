Sinop Valisi Şakalar'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Sinop
Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şakalar, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Beyaz yürüyüş
Vali Şakalar, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Millilerden asker selamı
Şakalar, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.
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