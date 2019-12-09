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Kurumsal Haberler

Sinop Valisi Şakalar'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 09.12.2019
Sinop Valisi Şakalar'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Sinop


Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti. 


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şakalar, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı. 


Beyaz yürüyüş

Vali Şakalar, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. 


Millilerden asker selamı

Şakalar, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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