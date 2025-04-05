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Kurumsal Haberler

Sinop Valisi Özarslan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Sinop Valisi Özarslan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Sinop

Vali Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA’nın Kurtuluş Savaşı sürecinde milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti bilinçlendirmek için kurulan önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

Paylaşımda, AA’nın kuruluşunun 105. yılını kutlayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milletimizi bilinçlendirmek, milli mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları milletimize bildirmek amacıyla kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere AA’nın kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, ajansın global vizyonu hedefinde ter döken ajans çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."

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