Sinop Valisi Karaömeroğlu: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ediyor
Sinop Valisi Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, mesajında, Anadolu Ajansının (AA) kurulduğu günden bu yana doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.
Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğuna işaret eden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanında, hazırladığı haberlerle gündemi belirleyen, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir temel kaynak olarak dünyaya aktaran milli haber ajansımızın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. AA'nın 102 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde dünya kamuoyuna aktarmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Başta yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.