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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
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Kurumsal Haberler

Sinop Valisi Karaömeroğlu: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ediyor

Sinop Valisi Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 05.04.2022
Sinop Valisi Karaömeroğlu: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ediyor

Sinop

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, mesajında, Anadolu Ajansının (AA) kurulduğu günden bu yana doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğuna işaret eden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanında, hazırladığı haberlerle gündemi belirleyen, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir temel kaynak olarak dünyaya aktaran milli haber ajansımızın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. AA'nın 102 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde dünya kamuoyuna aktarmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Başta yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ​​​​​​​

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