Singapur’un Ankara Büyükelçisi Tow, AA'yı ziyaret etti
Singapur’un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Tow’u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Dünya Dilleri Haberleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel ağırladı.
Karagöz, Tow'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Karagöz, yapımı tamamlanan AA Atölye'de ilk kez bir büyükelçi ağırladıklarını belirterek görüşmenin bu açıdan da özel bir niteliği olduğunu kaydetti.
AA Haber Akademisi ve Savaş Muhabirliği Eğitimine ilişkin Büyükelçi Tow'a bilgi veren Karagöz, yakın zamanda bir başka muhabirlik eğitimini tamamladıklarını belirterek Rusya-Ukrayna savaşının da gösterdiği gibi bu eğitimlerin muhabirler açısından çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Karagöz, AA Haber Akademisi’nin dünyadaki en iyi savaş muhabirliği eğitimini verdiğini aktararak Singapur'dan da gazetecilerin bu programa katılımını beklediklerini ifade etti.
Karagöz, yeni dönemde Anadolu Ajansı olarak Singapur medyasıyla iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da ziyarette AA'yı tanıtan sunum yaptı. Özhan, AA'nın dünyada 41 merkezde ofisi, 100 ülkede ise temsilcisi bulunan bir haber ajansı olarak 142 farklı uyruktan personelle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. AA’nın dünyanın en sıcak noktalarında saha haberciliği yaptığını kaydeden Özhan, uluslararası alanda sembolleşen görseller ürettiklerini belirtti.
Büyükelçi Tow da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkileri artırarak medya alanında da iş birliğini geliştirmek istediklerini ve Singapur medyasının faaliyet alanının bölge dışına genişlemesini arzu ettiklerini kaydetti.
Tow iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değinerek, Türkiye’nin Asya’da artan etkisi sayesinde münasebetlerin güçlenmeye devam edeceğini dile getirdi.
Karagöz, görüşme sonunda Büyükelçi Tow’a, AA'nın hazırladığı 2021 Almanağı hediye etti.