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Kurumsal Haberler

Singapur’un Ankara Büyükelçisi Tow, AA'yı ziyaret etti

Singapur’un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

18.05.2022
Singapur’un Ankara Büyükelçisi Tow, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Tow'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Tow'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Tow da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine işaret etti.

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