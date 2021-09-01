Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro AA'yı ziyaret etti
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ankara
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Castro da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.