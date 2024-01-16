Dolar
30.11
Euro
32.79
Altın
2,039.77
ETH/USDT
2,530.00
BTC/USDT
42,879.00
BIST 100
8,047.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Bisikletçiler" oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fecri Barlık  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Bisikletçiler" oldu Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Vali Kızılkaya, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" ile "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde yer alan 147 fotoğrafı inceledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğrafını seçen Kızılkaya, İsrail'in "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" adlı seçkiden Belal Khaled imzalı "Çaresiz hayatlar" isimli fotoğrafı tercih etti.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı"nı seçen Kızılkaya, "Çevre-Yaşam" kategorisinde tercihini Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği "Galata'da dolunay", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" karesinden yana kullandı.

Vali Kızılkaya, oylamadaki fotoğrafların her birinin kendi alanında çok önemli mesajlar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Fotoğraf, insanların duyguları, düşünceleri ve zihinlerinde o olayla ilgili en keskin mesajların verilmesinde çok kıymetli bir unsur. Fotoğrafların bir dili var, bir mesajı var. Bu sene de birçok muhabir kardeşimizin binbir emekle, zahmetle çekmiş olduğu fotoğraflar içerisinden tercihimizi yaptık. Bu vesileyle AA başta olmak üzere bütün çalışan gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptıkları zorlu kamu görevlerinden dolayı da kendilerine muvaffakiyetler diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK "T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor
Milli Savunma Bakanı Güler: (Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik
İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesisin sahibine 22,5 yıla kadar hapis istemi
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyor

Benzer haberler

Elazığ Valisi Toraman'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Eksi'de operasyon"

Elazığ Valisi Toraman'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Eksi'de operasyon"

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Bisikletçiler" oldu

Mersinli tantuniciler "Ekside operasyon" karesine oy verdi

İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
TFF'nin "Yıldız Kızları"ndan Siirtli Rojin'in hedefi milli forma

TFF'nin "Yıldız Kızları"ndan Siirtli Rojin'in hedefi milli forma
Şanlıurfa Valisi Şıldak "Hava manevrası" fotoğrafına oy verdi

Şanlıurfa Valisi Şıldak "Hava manevrası" fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet