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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, oyunu "Yangın müdahalesi" fotoğrafına verdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Fecri Barlık   | 30.12.2022
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, oyunu "Yangın müdahalesi" fotoğrafına verdi Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Hacıbektaşoğlu, belediyedeki makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.


Yolumuz bir

Haber kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Hacıbektaşoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.


Yangın müdahalesi

Hacıbektaşoğlu, her biri birbirinden değerli fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Şampiyonlar


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