Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, oyunu "Yangın müdahalesi" fotoğrafına verdi
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Siirt
Hacıbektaşoğlu, belediyedeki makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Yolumuz bir
Haber kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Hacıbektaşoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.
Yangın müdahalesi
Hacıbektaşoğlu, her biri birbirinden değerli fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Şampiyonlar
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