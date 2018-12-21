Siirt Valisi Atik 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Fotoğraf: AA/Fecri Barlık

SİİRT

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Atik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği 3 fotoğraf için oy kullandı.

Atik, haber kategorisinde Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' Yok" adlı fotoğrafını tercih etti. Yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafa oy veren Atik, spor kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" fotoğrafı için oy kullandı.

Geleneksel hale gelen yarışmada bu yıl da çok değerli fotoğrafların yarıştığını belirten Atik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

AA'nın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli görevler yaptığını aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın birçok ülkesi doğru, hızlı ve güvenilir haberlere AA aracılığıyla ulaşma imkanına sahip. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerini başarıyla sürdüren AA, doğru ve tarafsız haberleri en hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşma görevini başarıyla yerine getiriyor. Bütün AA ailesini tebrik ediyorum."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Atik, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

