Dolar
12.65
Euro
14.34
Altın
1,804.25
ETH/USDT
3,763.10
BTC/USDT
47,606.00
BIST 100
1,895.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi 'Savaşın çocukları' fotoğrafı oldu

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mustafa Deveci   | 29.12.2021
SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi 'Savaşın çocukları' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Duran, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Duran, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafı için oy kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Duran, Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğrafını seçti.

Burhanettin Duran, "Yaşam" kategorisinde de tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Duran, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok iyi manzaraların yanı sıra çok iyi insan hikayelerini de yansıtan fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Oylamada Türkiye'den ve dünyadan çok güzel karelerin bulunduğunu dile getiren Duran, "AA'nın sadece çok iyi manzaralar yakalayan değil, çok iyi hikayeler yakalayan fotoğraflar çektiğini gördüm. Her zamanki gibi her yıl olduğu gibi yine AA farkını konuşturmuş oldu. Bütün dünyada da ve Türkiye'de de karşılığı olan güzel bir hizmet yapmış oldu. Ben ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş ne yazık ki 100 binlerce insanın dramatik bir tecrübesiyle sonuçlandı. Burada en çok da çocuklar büyük bir travma yaşadı. Bu travmayı göstermesi açısından ve Suriye'deki insani krizin unutulmaması açısından bu fotoğrafı çok değerli buldum. Bu vesileyle de AA muhabirlerine teşekkür ediyorum. Hem Türkiye olarak Suriye'deki dramı bir nebze olsun hafifletmekle ilgili çok büyük bir insani yardım ve siyasi mücadele verdik hem bunun gösterilmesi açısından hem de Türkiye'nin sürekli olarak mazlumların yanında yer aldığının anlatılması açısından bu fotoğrafı değerli gördüm."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FDA: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı
DSÖ: Omicron varyantının 'tsunami' etkisi oluşturmasından büyük endişe duyuyoruz
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı

Benzer haberler

SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi 'Savaşın çocukları' fotoğrafı oldu

SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi 'Savaşın çocukları' fotoğrafı oldu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Görme engellilerin dayanışması"nı seçti

'Amanos kartalları' favori AA karelerini seçti

Milli güreşçi Kayaalp 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihini yaptı

Milli güreşçi Kayaalp 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihini yaptı
Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
SGK Başkanı Ceylan favori AA karelerini oyladı

SGK Başkanı Ceylan favori AA karelerini oyladı