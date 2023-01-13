Serdar Gürler'in favori fotoğrafı “Şampiyonlar” oldu
Medipol Başakşehir'in milli oyuncularından Serdar Gürler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Serdar Gürler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şampiyonlar
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün “Şampiyonlar” fotoğrafına oy veren Serdar, haber kategorisinde ise Evrim Aydın’ın çektiği "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını seçti.
Mavi çizgilerimiz var
Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği fotoğrafı oylayan Medipol Başakşehirli futbolcu, Pavel Pavlov’un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafını değerlendirdi.
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Kırmışlar kalbini