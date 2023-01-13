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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Serdar Gürler'in favori fotoğrafı “Şampiyonlar” oldu

Medipol Başakşehir'in milli oyuncularından Serdar Gürler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 13.01.2023
Serdar Gürler'in favori fotoğrafı “Şampiyonlar” oldu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Serdar Gürler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şampiyonlar

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün “Şampiyonlar” fotoğrafına oy veren Serdar, haber kategorisinde ise Evrim Aydın’ın çektiği "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını seçti.


Mavi çizgilerimiz var

Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği fotoğrafı oylayan Medipol Başakşehirli futbolcu, Pavel Pavlov’un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafını değerlendirdi.


Kırmışlar kalbini

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