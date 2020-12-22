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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Şenol Güneş'un tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Berad Büyük   | 22.12.2020
Şenol Güneş'un tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol' Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güneş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Şenol Güneş, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğraflarını seçti.

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