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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba favori AA karelerini oyladı

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "Diyarbakır Anneleri" ve "Lastiklerden voleybol sahası" karelerini seçti.

Fatma Esma Arslan   | 30.12.2020
Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba favori AA karelerini oyladı Fotoğraf: Fatma Esma Arslan/AA

Dakar

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinden Band Kanani'nin çektiği "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ile haber kategorisinden Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Ba'nın, spor kategorindeki tercihi Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

Ba, "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafından çok etkilendiğini belirterek, "Ben de bir anne olarak, o annelerin acılarını hissettim bu fotoğrafla, hüzünlendim." dedi.

AA'nın özellikle insan hikayelerini konu alan fotoğraflarını da çok beğendiğini dile getiren Ba, yaşam kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Ba, mültecileri konu alan kareleri de dikkatle inceleyerek, Türk Kızılay'ın mültecilerle ilgili sahadaki faaliyetleri hakkında Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.

Oylamada Ba'ya Kaya da eşlik etti.

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