Şehit babasının tercihi 'Burseya Dağı'na Türk bayrağı' oldu

AYDIN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın'da eşi Güzel Eker ile yaşamını sürdüren Nihat Eker, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Eker, haber kategorisinde Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK’dan alınmasının ardından, burada Türk bayrağının bir asker tarafından dalgalandırıldığı anı gösteren ve Emin Sansar tarafından çekilen "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" başlıklı fotoğrafı seçti.

Fotoğrafı gördüğü anda çok etkilendiğini aktaran Eker, "Askerin bayrağı tutuşu, o bayrağın kendisinin namusu olduğunu ispat ediyor. Atalarından aldığı ruhu taşıyor bu askerimiz. Biliyor ki vatanı da simgeleyen şey bayraktır. Rengini kanından aldığını biliyor. Onları yetiştiren babadan, anadan Allah razı olsun. Oraya baktığımda aynı oğlumu görmüş gibi oldum. Benim oğlum da bayrağını çok severdi. 'Bayrak' derdi başka bir şey demezdi. Yaşadığı her yere mutlaka bayrak asardı. ‘Bayrak bizim namusumuzdur. Biz bu bayrağı hiçbir zaman yere indirmeyiz' derdi. Öyle de yaptı." ifadelerini kullandı.

Eker, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "İstanbul'da dolunay" ve spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş oyunu" adlı fotoğraflarını oyladı.

Muhabir: Ferdi Uzun