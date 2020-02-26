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Kurumsal Haberler

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti.

Mehmet Tosun   | 26.02.2020
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti Fotoğraf: Erçin Top / AA

Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğü'nde Kazancı ile görüşen Erdöl, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Erdöl, SBÜ'nün bazı yayın faaliyetlerini aktardığı Genel Müdür Kazancı'ya, AA'nın özellikle sağlık ve eğitim konularına duyarlı habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, SBÜ ile AA arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

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