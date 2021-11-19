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Kurumsal Haberler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den AA'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü makamında ziyaret etti.

19.11.2021
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den AA'ya ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Demir ile Karagöz iki kurumun yürüttüğü faaliyetlere ilişkin konuştu. Karagöz, Savunma Sanayii Başkanına Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

AA Genel Müdürü Karagöz, Demir'e kurumun hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını, Demir de Karagöz'e Gökbey helikopterinin maketini hediye etti.

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