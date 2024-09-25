Savaş muhabirliği eğitiminde toplumsal olaylarda nasıl davranılacağı deneyimlendi
Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi işbirliğinde düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği" eğitiminde katılımcılara toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitim verildi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi işbirliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği" eğitiminde katılımcılara toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitim verildi.
AA'da çalışan 9 muhabirin yanı sıra 1 GZT, yurt dışından 15 yabancı medya mensubunun da yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan ve mesai kavramı olmadan haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla veriliyor.
Bu kapsamda eğitimin ilk 2 gününde alanında uzman eğitmenler tarafından "terör ve terörizm", "savaş teorisi ve terminolojisi", "deniz operasyonları" gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi, uygulamalı ilk yardım eğitimleri verildi.
Eğitimin 3. gününde Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, "olağanüstü durumlarda medya yönetimi" eğitimi ise AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz tarafından verildi.
Kriz dönemlerinde haber merkezi yönetimi ile ilgili tecrübelerini katılımcılara aktaran Yılmaz, bu dönemlerde karşılaşılabilecek durumları anlattı.
Yılmaz, bu dönemlerde çeşitli nedenlerle kasıtlı şekilde yanlış bilgilerin ortaya atılabileceğini belirterek, muhabirlerin haberlerini teyit ederek yayınlamaları gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de yakın dönemde yaşanan olaylar ve medyanın bu olayları ele alışı üzerinden örnekler veren Yılmaz, haberin doğru ve hızlı şekilde yayınlanması için gazetecinin birçok haber kaynağının bulunması gerektiğini söyledi.
Kriz durumlarında muhabirin her kuruma eşit mesafede durması gerektiğine değinen Yılmaz, bunun muhabirler için güvenilirlik sağlayacağına dikkati çekti.
Yılmaz, kriz anında çok sayıda manipülasyonla karşılaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Biz enerjimizin büyük bölümünü de doğru olmayan haberler yüzünden kamuoyunu ikna etmeye çalışıyoruz. Muhabir enkaz altındaki bir çocuğun kurtarılışını takip etmek yerine, 'Baraj kapakları açıldı' diye ortaya salınan bir haberin doğru olmadığını teyit etmek için gidip barajdan fotoğraf çekmek zorunda kalıyor."
Toplumsal olaylar
Öğleden sonra eğitim, uygulamalı olarak Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde devam etti.
Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapmaları gerektiği anlatıldı, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.