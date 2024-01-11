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Kurumsal Haberler

Saraybosna YEE'de Türkçe öğrenen Boşnak öğrenciler, AA'nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Bosna Hersekli öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Saraybosna YEE'de Türkçe öğrenen Boşnak öğrenciler, AA'nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Saraybosna

Üniversite öğrencisi Maida Grbo ve lise öğrencisi Lejla Hiseni, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların arasından beğendikleri kareleri oyladı.


Depremzede bebekler

Maida Grbo, "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.


Anneye bakış

Lejla Hiseni ise tercihlerini "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Spor" kategorisinde ise Alexander Manzyuk'un "Kızak köpekleri" karelerinden yana kullandı.


Türkiye yüzyılı

Öğrenciler, AA'nın fotoğraflarını sosyal medyadan da takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını ifade etti.


Galata’da dolunay

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