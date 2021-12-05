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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Şanlıurfalı ciğerciler favori AA karelerini oyladı

Şanlıurfalı ciğerci ustaları, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Fatih Aslan   | 05.12.2021
Şanlıurfalı ciğerciler favori AA karelerini oyladı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

"Ciğer kebabı" denildiği zaman ilk akla gelen kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında dükkanları bulunan esnaf, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları hakkında muhabirlerden bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen ciğer kebabı ustaları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ustalardan Mehmet Demir, haber kategorisinde Elif Öztürk Örgöncü'nün "Yorgun kahramanlar," yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarına oy verdi.

Demir, fotoğrafların birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu belirterek, güvenlik güçleri ve itfaiyecilerin insanların hayatlarını kurtarmak için büyük özveride bulunduğunu, bu nedenle bu fotoğraflara oy verdiğini söyledi.

Mahmut Yılmaz ise haber kategorisinde yine Elif Öztürk Örgöncü'nün "Yorgun kahramanlar," yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" fotoğraflarını tercih etti.

Yılmaz, muhabirleri çektikleri güzel fotoğraflardan dolayı tebrik ederek, tercihte bulunmakta zorlandığını ifade etti.

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