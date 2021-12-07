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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Şanlıurfa Valisi Erin'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eşber Ayaydın   | 07.12.2021
Şanlıurfa Valisi Erin'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu Fotoğraf: Müslüm Etgü / AA

Şanlıurfa

Vali Erin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Erin, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Erin, dünya genelinde 2021 yılının en önemli olaylarının fotoğraflara yansıdığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu aktaran Vali Erin, Anadolu Ajansının 101 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Erin, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlara başarılar diledi.

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