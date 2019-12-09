Şanlıurfa Valisi Erin, oyunu 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'a kullandı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şanlıurfa
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Erin, haberde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Erin, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Harran'da yaşam
Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Erin, şunları kaydetti:
"Fotoğraflardan birinin Harran'da çekilmesi nedeniyle, milliyetçilik yaptık ve onu seçtik. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye'nin normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Şanlıurfa Valiliği olarak gerekli her türlü desteği oradaki kurum ve kuruluşlara veriyoruz. Suriye'deki yıkımı temsil etmesi nedeniyle de diğer fotoğrafı seçmiş olduk. Bir diğeri de milli takımımızın, Türkiye'nin mazlum ve mağdurun yanındaki sesine itiraz eden ve buna muhalefet gösteren zihniyete karşı ayakta duruşu sergileyen asker selamını simgeleyen fotoğraf."
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Millilerden asker selamı