Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, oyunu "Togg'un İlk Yolculuğu" fotoğrafına verdi
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un İlk Yolculuğu" fotoğrafına oy veren Bakan Varank, bu yılın en önemli olaylarından birinin Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve teknoloji kampüsünün resmi açılışı olduğunu dile getirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Varank, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
AA muhabirlerinin her yıl olduğu gibi bu sene de sadece Türkiye'den değil, dünyadan ses getirecek fotoğraflara imza attığını belirten Varank, fotoğraflar arasında kararsız kaldığını söyledi.
Varank, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" isimli fotoğrafını incelerken Ampute Milli Futbol Takımı'nın bu yıl da herkesin hem gözlerini hem de gönüllerini doldurduğunu ve müthiş bir performans gösterdiğini bildirdi.
Bu kategoride tercihini ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nın "Şükür Secdesi" adlı fotoğrafından yana kullanan Varank, şöyle konuştu:
"Dünya Kupası'nın Katar'da, ilk defa Müslüman bir ülkede gerçekleşmesi, bunun etrafında dönen siyasi tartışmalar ve Fas Milli Futbol Takımı'nın büyük bir çıkış yapması bakımından ilginç bir şampiyona oldu. Madem futbol seçeceğiz, bu yıl tercihimizi Katar'dan, Dünya Kupası'ndan ve Faslı futbolcuların secde fotoğrafından yana kullanabiliriz."
Haber kategorisinde Togg'lu fotoğrafı tercih etti
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un İlk Yolculuğu" fotoğrafına oy veren Varank, bu yılın en önemli olaylarından birinin Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve teknoloji kampüsünün resmi açılışı olduğunu dile getirdi.
Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı bizzat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mız, seri üretim bandından inan araçlardan Anadolu renkli olanı kürsüye kadar kullandı. Aslında ben o anları birebir yaşadım ama bu insanların ne kadar coşkuyla işi izlediğini ve Cumhurbaşkanı'mızın da işin direksiyonunda gerçekten güzel bir şekilde bu süreci yönettiğini gösteren çok güzel ve heyecanlı bir fotoğraf. Gerçekten o günkü heyecanı içinde yaşamış olmama rağmen, çok daha güzel anlatan bir kare."
"Baş köşeye asılabilecek çok güzel bir fotoğraf"
Çevre ve yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen Aydınlatırsın Geceyi" isimli fotoğrafını seçen Varank, tercihinin sebebini şöyle açıkladı:
"1915 Çanakkale Köprüsü'nü bu sene açtık. Türkiye'nin en önemli yatırımlardan birini gösteren, Ay ile beraber çekilmiş fotoğraf, baş köşeye asılabilecek çok güzel bir fotoğraf olmuş. AA Yılın Fotoğrafları oylaması her sene katılımın artarak büyüdüğü, güzel, senenin muhasebesini de yapabildiğimiz bir etkinlik. İnşallah bu sene de güzel neticeler alır. Gönül ister ki seçtiğim fotoğraflar bu sene birinci olsun ama kısmet, göreceğiz."
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