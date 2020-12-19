Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'u seçti
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Samsun
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Kırmızı-beyazlı takımın teknik adamı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafına oy verdi.
Yarışmaya katılan fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Sağlam, 3 kategoride en iyi fotoğrafı seçmekte zorlandığını ifade etti.
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