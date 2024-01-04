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Kurumsal Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'un sporda favori AA karesi "Engel tanımayan" oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'un sporda favori AA karesi "Engel tanımayan" oldu Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İlk kez oylamaya katıldığını belirten Gisdol, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, özellikle bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğraflara bakınca duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

Haber kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", çevre-yaşamda Saim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğraflarını oylayan Gisdol, sporda ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Gisdol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

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