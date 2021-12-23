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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Samsun Valisi Dağlı, oyunu 'Annenin feryadı' başlıklı fotoğrafa verdi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 23.12.2021
Samsun Valisi Dağlı, oyunu 'Annenin feryadı' başlıklı fotoğrafa verdi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü / AA

Samsun

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ederek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Fotoğrafları inceleyen Dağlı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


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