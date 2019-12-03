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Kurumsal Haberler

Sakarya Valisi Nayir'in tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ömer Faruk Cebeci   | 03.12.2019
Sakarya Valisi Nayir'in tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Nayir, daha sonra "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ile "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. 

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Nayir, kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Nayir, oylamada yer alan fotoğrafların habere, yaşama ve spora dair seçilmiş kareler olduğunu vurgulayarak AA muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının Türkiye'de bir gündem oluşturduğunu anlatan Nayir, "Yapılan çalışmaların bir oylamaya tabi tutulması güzel bir çalışma." dedi. 

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