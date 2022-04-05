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Kurumsal Haberler

Sakarya Valisi Kaldırım: AA, Türk basını için bir okul niteliği taşımaktadır

İbrahim Yozoğlu   | 05.04.2022
Sakarya Valisi Kaldırım: AA, Türk basını için bir okul niteliği taşımaktadır

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaldırım, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, büyüme ve kalkınmasına tanıklık ettiğini belirtti.

Halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız bir şekilde haberdar olmasını sağlayan AA'nın, dünyada önde gelen saygın ajanslardan biri olduğunu vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Basın alanında öncü olan milli ajansımız, yayıncılık anlayışıyla ve yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle Türk basını için bir okul niteliği taşımaktadır.

İlimizde kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle şükranla anıyorum. Yayın hayatınızda başarılarınızın devamını diler, tüm çalışanlara muhabbet ve selamlarımı sunarım."


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