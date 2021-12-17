Dolar
16.07
Euro
18.20
Altın
1,809.37
ETH/USDT
3,878.20
BTC/USDT
47,100.00
BIST 100
2,372.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emre Ayvaz   | 17.12.2021
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Sakarya

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yüce'ye, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Velioğlu, ziyarette Yüce'ye AA'nın hazırladığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" kitabını takdim etti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yüce, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" ve Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı" ve İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", Gökhan Balcı'nın "El ense" ve Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu" fotoğraflarına oy verdi.

Oyladığı fotoğrafları değerlendiren Yüce, "Sporda gururumuz olan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve bayrağımızı göndere çektiren Mete Gazoz'un fotoğrafını seçtik. Bir Sakaryalı olarak aynı zamanda ülkemize mal olmuş bir sporcuyu seçtik. Filistin'deki dramı, oradaki yaşanan olayları toplumla paylaşmak üzere seçtik. Doğal felaketler karşısında duyarlılıklarımızı ifade etmek ve bu tür olayların bir daha olmaması için önlemler almamız adına bir fotoğraf beğendik." diye konuştu.

Emeği geçenleri tebrik eden Yüce, ziyaretin sonunda AA çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor
Avustralya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
AB, Pfizer-BioNTech'in Omicron'a karşı geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak
İtalya'da Kovid-19 salgınında marttan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan 'Baskın'ı seçti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

Kocaeli'de pişmaniye ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Kocaeli'de pişmaniye ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
Sakarya'da polisler 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

Sakarya'da polisler 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen'in tercihi 'Ebru sanatı değil müsilaj' oldu

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen'in tercihi 'Ebru sanatı değil müsilaj' oldu