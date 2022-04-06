Dolar
14.73
Euro
16.04
Altın
1,918.59
ETH/USDT
3,191.90
BTC/USDT
43,600.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor
logo
Kurumsal Haberler

Sağlık Bakanı Koca: AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Tosun   | 06.04.2022
Sağlık Bakanı Koca: AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber. 102. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber

Sağlık Bakanı Koca: AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber

Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı

Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı
Milli Savunma Bakanı Akar, AA, sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir

Milli Savunma Bakanı Akar, AA, sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını tebrik ediyorum