Sağlık Bakanı Koca: AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber. 102. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
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AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber. 102. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansını kutluyoruz. pic.twitter.com/kTNO7vAf2s— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2022